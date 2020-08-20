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تعليم تبوك يطبق برتوكولات العودة في توزيع المقررات المدرسية للطلاب والطالبات

تعليم تبوك يطبق برتوكولات العودة في توزيع المقررات المدرسية للطلاب والطالبات

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تعليم تبوك يطبق برتوكولات العودة في توزيع المقررات المدرسية للطلاب والطالبات

تعليم تبوك يطبق برتوكولات العودة في توزيع المقررات المدرسية للطلاب والطالبات
http://almnatiq.net/?p=895808
المناطق - تبوك
عتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري تنفيذ خطة توزيع المقررات الدراسية في أكثر من 1300 مدرسة في مراحل التعليم العام لخدمة نحو 220 ألف طالب وطالبة بمشاركة جميع المشرفين والمشرفات في الإدارة وبمتابعة قادة وقائدات المدارس والكادر الإداري والتعليمي من وكلاء ووكيلات ومرشدين ومرشدات وإداريين وإداريات.
و‏يشارك في استقبال الطلاب وأولياء أمورهم تنفيذًا للخطة توزيع المقررات الدراسية مدير التعليم، والمساعدون ومديرو مكاتب التعليم ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وسط إجراءات واحترازية وقائية وصحية للحفاظ على سلامة الجميع وفق ماورد في دليل برتوكولات العودة.
فيما تتضمن الخطة الإشرافية للمشرفين والمشرفات على مدارس المنطقة الاطلاع على دليل منصة مدرستي فيما يختص بمهام القائد والمعلم ومتابعة ما يستجد من تحديثات في هذا الصدد مع الإشراف المباشر على عمليات التعلم عن بعد في منصة مدرستي وفق الخطة الدراسية والجدول المدرسي لكل مدرسة نحو بداية عام دراسي جديد.

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