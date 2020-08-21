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“بلدي الخرج” يناقش تطوير طريق الأمير ناصر بن عبدالعزيز وممشى وادي غياضه

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“بلدي الخرج” يناقش تطوير طريق الأمير ناصر بن عبدالعزيز وممشى وادي غياضه

“بلدي الخرج” يناقش تطوير طريق الأمير ناصر بن عبدالعزيز وممشى وادي غياضه
http://almnatiq.net/?p=895820
عقد المجلس البلدي بمحافظة الخرج برئاسة الدكتور مصلح بن عبيد العنزي اجتماعة رقم (55) وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تخدم المحافظة وكان أبرزها :

– مناقشة استثمار برج المياه بالمحافظة.
-مناقشة تطوير ممشى وادي غياضه.
-تطوير طريق الأمير ناصر بن عبدالعزيز .

وأوضح رئيس المجلس البلدي بأن المجلس ناقش موضوع استثمار برج الخرج بحضور المستثمر و تم حل كافة عوائق الإستثمار وقد تعهد المستثمر بتشغيل الإنارة الخارجية للبرج خلال الأيام القادمة وكذلك تزويد المجلس بالفكرة الاستثمارية.

وأضاف رئيس المجلس بأنه تم أيضا خلال الإجتماع مناقشة إعادة تأهيل طريق الأمير ناصر بن عبدالعزيز بالكامل كم تم مناقشة تطوير وادي غياضه وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها.

وقدم رئيس المجلس شكره لزملائه أعضاء المجلس على حرصهم على خدمة المحافظة في الجانب البلدي كما قدم شكره لمستثمر البرج على تعهده بسرعة إنهاء تشغيل البرج واستثماره بالشكل الذي يليق بالمحافظة.

بين ذلك متحدث المجلس البلدي بمحافظة الخرج ماجد مطر العنزي .

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