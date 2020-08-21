للبر والبركة والدا شاب يفتتحا مشروعه بمكة

مكة - عادل الزهراني

جسد شابا أجمل معاني بر الوالدين وذلك بعد أن اصطحب والديه، لقص شريط افتتاح مشروعه التجاري الجديد سعيا لإيجاد البركة في المشاريع التجارية.وقد افتتح رابح محمد القرشي محل قهوة حلوة بمكة المكرمة والذي يملكه ابنه محمد.وقال الأستاذ محمد القرشي حرصت أن يتولى والداي قص شريط افتتاح مشروعي الجديد, حيث قررت أن أرد لوالداي بهذه البادرة جزءاً بسيطاً من جميلهم فقد وضعت والداي في صدارة حاضري الاحتفال, وعدد من أقاربي وأصدقائي.وقال افتتح والدي القسم الرجالي بينما افتتحت والدتي القسم النسائي..

وقد لقي الحدث استحسانا كبيرا من قبل مرتادي المكان مؤكدين أن بر الوالدين سبب للنجاح في الدنيا والآخرة.