40 متدربا من السنغال و إندونيسيا يواصلون التدريب عن بعد بأم القرى

مكة - عادل الزهراني

يواصل 40 متدربا من دولتي إندونيسيا والسنغال التدريب في الدورة الصيفية التدريبية لمعلمي اللغة العربية من دولتي إندونيسيا والسنغال عن بُعد التي تنظمها جامعة أم القرى ممثَّلةً في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لهذا العام ؛ تماشيًا مع الظرف الاستثنائي بسبب جائحة كورونا، وتوظيفًا لإمكانات الجامعة العلمية لنشر علوم اللغة العربية، واستمرارًا لمسيرة هذه الدورات السنوية الموافق عليها من المقام السامي الكريم منذ عام 1428هـ.

وأبان عميد معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها د.حسن بخـاري أن الدورة تضم 20 معلمًا للغة العربية من كلٍ من إندونيسيا والسنغال، يمثِّلون منهما مناطق وجهات تعليمية مختلفة، ويشارك في تقديمها نخبة من الأساتذة المختصين بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بعدد من حقائب التدريب النوعية المتخصصة؛ كتدريس عناصر اللغة ومهاراتها، وإعداد مواد تعليم اللغة، والتقويم اللغوي، ومهارات التدريس اللغويِّ الفعَّـال، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في تعلُّم اللغة العربية وتعليمها لغةً ثانيةً.

وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد د.خالد المطيري أن العمادة تفتح جميع منصاتها الإلكترونية لتيسير وصول المعرفة إلى طالبي العلم في مختلف دول العالم، وتُسخِّر فصولها الافتراضية لخدمة الطلبة أينما كانوا بأحدث الوسائل الرقميَّة للتعليم عن بُعد.

وتأتي هذه الدورة امتدادًا لعطاءات حكومة المملكة العربية السعودية -أيَّدها الله- وجهودها المستمرة في خدمة الإسلام ولغة القرآن، وتمكين الكوادر والكيانات المهتمة باللغة العربية لتعزيز نشرها وتعليمها في شتى أصقاع المعمورة.