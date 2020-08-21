أمانة المدينة المنورة تزيل أكثر من 340 ألف متر مربع تعديات على أراضي حكومية

المناطق - المدينة المنورة

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي الأسبوع الماضي عدداً من التعديات على أراضي حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 340 ألف متر مربع , تمثلت في إقامة مباني وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة .

وبينت أمانة المنطقة أنه من خلال الفرق الميدانية في نطاق البلديات تم رصد تلك التعديات وتم التعامل معها وفق الأنظمة ، مشيرةً بأنه تم رصد في نطاق بلدية العاقول تعديات تقدر مساحتها بـ 36 الف مترا مربع ، فيما تم رصد تعديات آخرى في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر مساحتها بـ 154 الف متر مربع ، ايضاً تعديات في الصويدرة تقدر بـ 116 الف متر مربع ، فيما تم في المليليح رصد تعديات تقدر بـ 36 الف متر مربع ، و كذلك في المندسة تم رصد تعديات بـ 6 الآف متراً مربعاً . ، لافتة بأنه تم إزالة جميع تلك التعديات .

فيما أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم ، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد (٩٤٠) أو عبر تطبيق بلدي المتوفر فالهواتف الذكية.