احدث الأخبار

أمانة المدينة المنورة تزيل أكثر من 340 ألف متر مربع تعديات على أراضي حكومية
منطقة المدينة المنورة
 رئيس البرلمان العربي : النظام الإيراني يتحمل مسؤولية المحاولات الإرهابية الجبانة لمليشيا الحوثي تجاه المملكة لاستمراره في تزويدها بالأسلحة الذكية والصواريخ البالستية والطائرات المُسيرة والخبراء والمستشارين العسكريين
أبرز المواد
 وثيقة شراكة بين “الأسرة” و”المدرسة” لإنجاح ” التعليم عن بُعد ” بمدارس جدة
منطقة مكة المكرمة
 بعد إعفاء الشفق.. الغامدي أميناً لمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 40 متدربا من السنغال و إندونيسيا يواصلون التدريب عن بعد بأم القرى
منطقة مكة المكرمة
 للبر والبركة والدا شاب يفتتحا مشروعه بمكة
منطقة مكة المكرمة
 “بلدي الخرج” يناقش تطوير طريق الأمير ناصر بن عبدالعزيز وممشى وادي غياضه
منطقة الرياض
 أميركا : لن ننتظر إغراق إيران بالأسلحة حتى نتحرك
أبرز المواد
 “نظام مكافحة التستر الجديد” يُمَكِن مأموري الضبط الجنائي في عدد من الجهات من ضبط المتسترين والإثبات بالأدلة الإلكترونية
أبرز المواد
 تعليم تبوك يطبق برتوكولات العودة في توزيع المقررات المدرسية للطلاب والطالبات
منطقة تبوك
 نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الغزواني
منطقة جازان
 الصحة : (1591) حالة تعافي جديدة وتسجيل (1213) حالة مؤكدة خلال 24 ساعة
أبرز المواد
أمانة المدينة المنورة تزيل أكثر من 340 ألف متر مربع تعديات على أراضي حكومية

أمانة المدينة المنورة تزيل أكثر من 340 ألف متر مربع تعديات على أراضي حكومية

منطقة المدينة المنورة
رئيس البرلمان العربي : النظام الإيراني يتحمل مسؤولية المحاولات الإرهابية الجبانة لمليشيا الحوثي تجاه المملكة لاستمراره في تزويدها بالأسلحة الذكية والصواريخ البالستية والطائرات المُسيرة والخبراء والمستشارين العسكريين

رئيس البرلمان العربي : النظام الإيراني يتحمل مسؤولية المحاولات الإرهابية الجبانة لمليشيا الحوثي تجاه المملكة لاستمراره في تزويدها بالأسلحة الذكية والصواريخ البالستية والطائرات المُسيرة والخبراء والمستشارين العسكريين

أبرز المواد
وثيقة شراكة بين “الأسرة” و”المدرسة” لإنجاح ” التعليم عن بُعد ” بمدارس جدة

وثيقة شراكة بين “الأسرة” و”المدرسة” لإنجاح ” التعليم عن بُعد ” بمدارس جدة

منطقة مكة المكرمة
بعد إعفاء الشفق.. الغامدي أميناً لمنطقة تبوك

بعد إعفاء الشفق.. الغامدي أميناً لمنطقة تبوك

منطقة تبوك

أمانة المدينة المنورة تزيل أكثر من 340 ألف متر مربع تعديات على أراضي حكومية

أمانة المدينة المنورة تزيل أكثر من 340 ألف متر مربع تعديات على أراضي حكومية
http://almnatiq.net/?p=895839
المناطق - المدينة المنورة

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي الأسبوع الماضي عدداً من التعديات على أراضي حكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 340 ألف متر مربع , تمثلت في إقامة مباني وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة .
وبينت أمانة المنطقة أنه من خلال الفرق الميدانية في نطاق البلديات تم رصد تلك التعديات وتم التعامل معها وفق الأنظمة ، مشيرةً بأنه تم رصد في نطاق بلدية العاقول تعديات تقدر مساحتها بـ 36 الف مترا مربع ، فيما تم رصد تعديات آخرى في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر مساحتها بـ 154 الف متر مربع ، ايضاً تعديات في الصويدرة تقدر بـ 116 الف متر مربع  ، فيما تم في المليليح رصد تعديات تقدر بـ 36 الف متر مربع ، و كذلك في المندسة تم رصد تعديات بـ 6 الآف متراً مربعاً . ، لافتة بأنه تم إزالة جميع تلك التعديات .
فيما أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم ، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد (٩٤٠) أو عبر تطبيق بلدي المتوفر فالهواتف الذكية.

 

روابط ذات صلة

إمام وخطيب المسجد النبوي : كونوا من أهل البصائر والإيمان , واتبعوا سبل ذوي الألباب والإحسان, فأولو الألباب هم أهل العقول المستقيمة, والفطر السليمة

إمام وخطيب المسجد النبوي : كونوا من أهل البصائر والإيمان , واتبعوا سبل ذوي الألباب والإحسان, فأولو الألباب هم أهل العقول المستقيمة, والفطر السليمة
«شؤون المسجد النبوي» تكشف حقيقة فتح المسجد للصلاة والزيارة

«شؤون المسجد النبوي» تكشف حقيقة فتح المسجد للصلاة والزيارة
شؤون الحرمين تنفي فتح الحرم القديم في المسجد النبوي

شؤون الحرمين تنفي فتح الحرم القديم في المسجد النبوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*