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مدارس “تعليم الجوف” تسلم المقررات المدرسية للطلاب

مدارس “تعليم الجوف” تسلم المقررات المدرسية للطلاب

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مدارس “تعليم الجوف” تسلم المقررات المدرسية للطلاب

مدارس “تعليم الجوف” تسلم المقررات المدرسية للطلاب
http://almnatiq.net/?p=895845
المناطق - سكاكا

استقبلت مستودعات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف جميع المقررات المدرسية لجميع المراحل، حيث شرعت بترحيلها إلى مدارس المنطقة.

وتطلع المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن يكون ذلك عنواناً لبداية جادة للعام الدراسي الجديد، مشيداً بالمدارس التي بادرت باستلام المقررات المدرسية قبل نحو أسبوعين.

وثمن جهود الزملاء في المستودعات والمقررات المدرسية، كما ثمن تعاون وحرص قادة وقائدات المدارس باستلام جميع المقررات الدراسية وتجهيزها لتسليمها للطلاب والطالبات، وأشاد بالمدارس التي بادرت بتسليم المقررات المدرسية للطلاب وأولياء أمورهم في منازلهم.

من جانبه، قال مشرف المقررات المدرسية الأستاذ طويرق بن نزال الفهيقي أن مستودعات الإدارة استقبلت من وزارة التعليم كامل احتياجاتها من المقررات الدراسية، وتم توزيعها إلى المدارس حسب الأعداد المقيدة ببرنامج نور، متوقعاً بأن تستلم جميع  المدارس المقررات المدرسية منتصف الأسبوع المقبل.

 

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