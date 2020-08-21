عبور 54 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

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عبرت منفذ الوديعة الحدودي 54 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 22 يوليو إلى 18 أغسطس 2020م، تحمل على متنها 531 طنا و 142 كيلوغراما من المواد الإيوائية و التجهيزات الطبية والتمور . وتستهدف هذه المساعدات محافظات: عدن، وصعدة، وحجة، ومأرب، والجوف، وتعز، والحديدة، والضالع ، ولحج، والمناطق المحاذية لصعدة ونازحي صعدة في حجة.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.