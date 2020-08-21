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البحر الأحمر .. متعة الغوص بين حدائق الشعاب المرجانية في “حقل”

البحر الأحمر .. متعة الغوص بين حدائق الشعاب المرجانية في “حقل”

محليات

البحر الأحمر .. متعة الغوص بين حدائق الشعاب المرجانية في “حقل”

البحر الأحمر .. متعة الغوص بين حدائق الشعاب المرجانية في “حقل”
http://almnatiq.net/?p=895873
المناطق - واس

تعد مياه البحر الأحمر بمحافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك شمال غرب المملكة مقصداً جميلاً لهواة الغوص, وذلك لما تتمتع به بيئته البحرية من تنوع إحيائي، أسهم في جعلها وجهة مثالية للغواصين بمختلف خبراتهم .
و التقطت عدسة واس جمال الحياة البحرية في تلك الأعماق التي يبدي من أجلها الكثير من محبي البحر ولعهم الشديد بها ، سواء تعلق الأمر بالسباحة أو الرياضات المائية البحرية أو صيد الأسماك, لكن الغالب منهم يذهب لاستكشاف تلك الأعماق التي تظل عالما مجهولا ينتظر من يكتشف أسراره الدفينة .
محافظة حقل واحدة من أبرز المواقع السياحية في المملكة، وتتفرد بمناخ معتدل صيفاً ودافئ شتاءً ، وتتميز أعماق مياهها بصفاء الرؤية وتعدد التضاريس وتنوع الكائنات الحية البحرية المتنوعة في أشكالها وألوانها، مثل : حيوان “نجم البحر” و “الحلزونات” و”دودة البحر” الجميلة التي جعلت هذا الموقع مقصداً للباحثين والمصورين العالميين، وحدائق “الشعاب المرجانية” التي ترسم في المكان لوحة جميلة أشبه بالخيال.

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