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منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار

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منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا وقف إطلاق النار
http://almnatiq.net/?p=895883
المناطق - واس

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا اليوم وقف إطلاق النار.
وشددت الأمانة العامة على أهمية البدء في حوار سياسي شامل، يؤسس لحل دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويضع مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول.
وتؤكد الأمانة العامة على ضرورة أن يمنع الحل الدائم التدخل الخارجي وعدم تعريض الأمن في المنطقة للمخاطر.

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