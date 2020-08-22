أسعار النفط تتراجع لأكثر من 1%

المناطق - الرياض

سجلت أسعار النفط اليوم تراجعاً بأكثر من واحد في المئة، إثر مخاوف حيال زيادة المعروض من الخام.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 44.35 دولارا للبرميل بانخفاض 55 سنتاً أو ما يعادل 1.2 في المئة.

وأغلقت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 42.34 دولاراً للبرميل بنزول 86 سنتاً أو 1.1 في المئة.

وخسر برنت حوالي واحد بالمئة خلال الأسبوع، في حين سجل غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو واحد في المئة.