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الجيش اليمني ينتزع مواقع من قبضة مليشيا الحوثي في معقلها بصعدة

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الجيش اليمني ينتزع مواقع من قبضة مليشيا الحوثي في معقلها بصعدة

الجيش اليمني ينتزع مواقع من قبضة مليشيا الحوثي في معقلها بصعدة
http://almnatiq.net/?p=895911
المناطق - الرياض

أعلن الجيش اليمني استعادته مواقع من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية في معقلها بمحافظة صعدة.
وأكد أركان حرب اللواء الخامس العميد سليمان النويهي، سيطرت قوات من اللواء اليوم على مواقع قريبة من مثلث باقم والتي تطل على مركز المديرية.
وجاء هذا التقدم، بعد هجوم مباغت شنه الجيش على مواقع الميليشيا المدعومة من إيران، المتمركزة في باقم شمال محافظة صعدة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقال القائد العسكري اليمني، إن المواجهات بين الجانبين، أسفرت عن سقوط خمسة من عناصر الميليشيا وجرح آخرين واستعادة كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

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