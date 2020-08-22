مسؤول يمني يطالب بممارسة المزيد من الضغوط على النظام الإيراني ومليشياته لتجنّب كارثة صافر

حذر سفير اليمن في ماليزيا عادل باحميد من خطر محدق باليمن والمنطقة جراء رفض ميليشيا الحوثي الانقلابية السماح لفريق الخبراء والفنيين من الأمم المتحدة بمعاينة وصيانة خزان النفط العائم (صافر).

ودعا السفير المجتمع الدولي لأن يمارس المزيد من الضغط على النظام الإيراني وميليشياته في اليمن لتجنّب هذه الكارثة المحتملة.

جاء هذا خلال لقاء جمع السفير باحميد اليوم مع نائب وزير الخارجية الماليزي قمرالدين بن جعفر، في العاصمة كوالالمبور، وبحث فيه الجانبان تطورات الأوضاع في اليمن وآفاق تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأعرب السفير باحميد عن تقدير الحكومة اليمنية البالغ لماليزيا ووقوفها الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ودعمها للجهود الإنسانية ضمن مؤتمر المانحين المنعقد مؤخراً.

من جانبه عبّر نائب وزير الخارجية الماليزي عن موقف بلاده الثابت والمبدئي الداعم للشرعية الدستورية التي تعترف بها الأمم المتحدة، والتزامها بكافة مقررات وقرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكداً تعاطف ماليزيا حكومةً وشعباً مع اليمن في محنته التي يمر بها، لا سيما لما تربط البلدين من علاقات تاريخية.