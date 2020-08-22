انفجار يهز ساحة الحبوبي وسط الناصرية.. وسقوط 11 جريحاً

المناطق - الرياض

في حين يتصاعد الغضب في جنوب العراق بسبب اغتيال الناشطين ومطالبات بمحاسبة القتلة، هز انفجار ناتج عن دراجة نارية مفخخة ساحة الحبوبي وسط الناصرية، الجمعة، وأوقع 11 جريحاً في حصيلة نهائية وفق ما أعلنته صحة ذي قار.

وقال مصدر عراقي، إن الانفجار أسفر عن حرق خيمتين للمعتصمين، فيما هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

في غضون ذلك، اشتبكت قوات الأمن العراقية، الجمعة، مع محتجين في البصرة وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريقهم.

وأفادت مصادر أمنية بأن متظاهرين أضرموا النار بمكتب البرلمان في البصرة. وفتحت قوات الأمن النار، في حين كان المحتجون يلقون القنابل الحارقة على المبنى.