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ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل عدد من قياداتها البارزة

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ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل عدد من قياداتها البارزة

ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل عدد من قياداتها البارزة
http://almnatiq.net/?p=895939
المناطق - الرياض

اعترفت ميليشيات الحوثي، بمصرع عدد من أبرز قياداتها العسكرية الميدانية في المعارك المشتعلة مع الجيش اليمني في عدد من الجبهات خاصة في البيضاء ونهم والجوف.

وأقرت الميليشيات الحوثية بمصرع القيادي البارز العميد “أديب يحي محمد عيضه مرعي” والمكنى بـ أبو رعد السحاري، والذي عينته الميليشيات قائد القوات الخاصة في المنطقة العسكرية السادسة التابعة لهم.

كما يتزعم السحاري، وفق مصادر إعلامية، قيادة ما يسمى بكتائب الحسين الهجومية وينحدر من منطقة سحار في محافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات الحوثية، وتلقى تدريباته على أيدي الحرس الثوري الإيراني.

ولم تحدد الميليشيات مكان مصرعه، غير أن مصادر ميدانية قالت انه قتل مع عدد كبير من عناصره في جبهات البيضاء.

كما لقي القيادي العسكري البارز في صفوف الحوثيين وقائد ما يسمى مجاميع المناطق الوسطى، العقيد عبدالحميد نصر الشاهري، مصرعه أيضا مع عدد من مرافقيه.

هذا وأقر ناشطون حوثيون بمقتل قائد كتيبة التدخل السريع شايف الورد، ونائب قائد مايسمى بمحور المحجزة محمد أمير احمد محمد الحوثي.

وخسرت ميليشيا الحوثي العشرات من عناصرها وقياداتها البارزة في المعارك التي تشهدها جبهات البيضاء والجوف ونهم خلال الايام الماضية، وسط أنباء عن تكتمها على مصرع قيادات كبيرة لم تعلن عنها.

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