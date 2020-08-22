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ترامب: الصين ستكون مالكة للولايات المتحدة في حال فوز بايدن

ترامب: الصين ستكون مالكة للولايات المتحدة في حال فوز بايدن
http://almnatiq.net/?p=895951
المناطق - وكالات

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات جديدة إلى منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن، قائلا إن الصين ستكون “مالكة” للولايات المتحدة في حال فوز بايدن.

وانتقد ترامب في كلمته أمام المجلس للسياسة الوطنية، اليوم الجمعة، خطاب بايدن، الذي أدلى به أثناء مؤتمر الحزب الديمقراطي، لعدم ذكره الصين.

وتابع ترامب قائلا، إن “الصين ستكون مالكة لبلادنا في حال تم انتخابه… ونحن لن نسمح بذلك”.

وأضاف: “رأيتم التقارير الاستخباراتية، والصين تريد فوز جو بايدن كثيرا. ولكان من المهين جدا إن أرادوا أن أفوز أنا”، وذلك في إشارة لتقارير الاستخبارات التي تحدثت عن إمكانية تدخل الصين في الانتخابات الأمريكية القادمة بهدف منع إعادة انتخاب ترامب للرئاسة.

وكان ترامب قد انتقد بايدن أمس الخميس، قائلا إن ولايته ستكون “أسوأ كابوس” للأمريكيين.

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