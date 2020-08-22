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بدء عملية نقل المعارض الروسي نافالني إلى ألمانيا

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بدء عملية نقل المعارض الروسي نافالني إلى ألمانيا

بدء عملية نقل المعارض الروسي نافالني إلى ألمانيا
http://almnatiq.net/?p=895954
المناطق - وكالات

نقل المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، والراقد في غيبوبة بسبب الاشتباه بأنّه تعرّض لعملية تسميم، من المستشفى إلى سيارة إسعاف أوصلته إلى مطار المدينة ليستقل طائرة طبية تنقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وقالت المتحدثة باسم المعارض الروسي، كيرا لارميش، في تغريدة على تويتر إنّ “أليكسي نافالني نقل إلى سيارة إسعاف وهم بصدد توصيله إلى المطار”.

وكان الأطباء الروس الذين يعالجون نافالني تراجعوا الجمعة عن موقفهم السابق وسمحوا بنقله بعدما بذلت عائلته ومساعدوه جهوداً حثيثة لنقله إلى ألمانيا.

وبدّل الأطباء في مدينة أومسك السيبيرية، حيث يرقد نافالني في غيبوبة في قسم العناية المشددة، موقفهم بعدما أصرّوا في البداية على أن حالته الصحية لا تسمح بنقله.

وكانت زوجة المحامي البالغ 44 عاماً والناشط الروسي المعارض، ناشدت الرئيس فلاديمير بوتن بالتدخّل للسماح بنقله، بينما اتهم مساعدوه السلطات بتعريض حياته للخطر عبر تأخير نقله.

ونافالني الذي يعتبر من أشدّ منتقدي بوتن، فقد وعيه الخميس بينما كان على متن رحلة جوية فقامت طائرته بهبوط اضطراري في مدينة أومسك.

ويعتقد معاونوه أنّه تعرّض لعملية تسميم وأنه تم وضع مادة ما في الشاي الذي تناوله في مقهى في المطار، لكن الأطباء أكّدوا عدم وجود “أي أثر” لأي سمّ في جسمه.

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