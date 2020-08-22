الكويت.. حاويات “الشعيبة” تحوي “أكسيد الألمنيوم” شديدة الخطورة

المناطق - الرياض

نشرت صحيفة “القبس” الكويتية يوم الجمعة مقالا أكدت فيه صحة ما نشرته يوم الخميس فيما يخص وجود مادة “أكسيد الألمنيوم” شديدة الْخطر، مخزنة بأحد مرافئ البلاد.

وقالت في المقال: “تأكيدا لما نشرته القبس حول وجود 54 حاوية مواد كيماوية خطرة في ميناء الشعيبة، استنفرت الفرق الرقابية التابعة لهيئة البيئة وأخذت عينات من الحاويات لفحصها، بالتعاون مع الجهات المعنية”.



وأضافت: “وبينما أثنى المدير العام لهيئة البيئة الشيخ عبد الله الأحمد على ما نشرته “القبس”، لفت إلى أن فحص المواد جرى بالتعاون مع مؤسسة الموانئ والإدارة العامة للجمارك.

وأشار الشيخ عبد الله الأحمد إلى إنزال الحاويات وفتحها لفحصها بالكامل، للتأكد من محتوياتها، حفاظا على سلامة البلاد وتأمين مرفأ الشعيبة.

وذكر الأحمد على هامش جولة في الميناء “أن هذه المواد تحتوي على مادة أكسيد الألمنيوم Al203 ومواد أخرى، وتم جمع عينات منها، وهي غير سريعة الاشتعال، في حين يجري التأكد من مواد أخرى.



من جانبه، ذكر المدير العام لمؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبد الله أن المواد المبلغ عنها موجودة في منطقة المواد الخطرة أو التي تصنف على أنها مواد عسكرية، مبينا أن بقاء المواد في الميناء لم يتجاوز المدة القانونية المقررة.