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الموارد البشرية بالرياض تنفذ “ 168 ” زيارة تفتيشية بالتزامن مع توطين “9” انشطة اقتصادية.

الموارد البشرية بالرياض تنفذ “ 168 ” زيارة تفتيشية بالتزامن مع توطين “9” انشطة اقتصادية.

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الموارد البشرية بالرياض تنفذ “ 168 ” زيارة تفتيشية بالتزامن مع توطين “9” انشطة اقتصادية.

الموارد البشرية بالرياض تنفذ “ 168 ” زيارة تفتيشية بالتزامن مع توطين “9” انشطة اقتصادية.
http://almnatiq.net/?p=895971
المناطق - الرياض

نفذ مكتب العمل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء امس جملة من الجولات التفتيشية المتفرقة على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض بالتزامن مع بدء تطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع (9) أنشطة اقتصادية بنسبة 70% تشمل بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور و الزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة الى محلات الهدايا و الكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.

واسفرت الحملات التي شارك فيها إدارة الضبط الميداني بشرطة الرياض عن زيارة “168” منشأة وتحرير سبع مخالفات وتوجيه “111” انذار .

وأشار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي إلى أن القرار الوزاري يأتي لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة؛ مشدداً على أنه ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار ، وداعياً المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق “معاً للرصد” المتاح في الأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد “19911”.

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