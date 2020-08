في حدث مناخي نادر.. عاصفتان ستضربان خليج المكسيك بأمريكا في وقت متزامن

المناطق - وكالات

تتجه عاصفتان مداريتان، يتوقع خبراء الأرصاد تحولهما إلى إعصارين يوم الاثنين، نحو ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وستضربان المنطقة في وقت متزامن، وذلك في حدث مناخي نادر ومدمر.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن ساحل خليج المكسيك لم يشهد من قبل إعصارين في آن واحد. وأوضح المركز أن أقرب حدث مشابه وقع في عام 1933 عندما اجتاح إعصار كبير جنوب ولاية تكساس وتحول إعصار آخر إلى عاصفة بعد عبوره فلوريدا.

وذكر المركز أن العاصفة المدارية “لورا” والمنخفض المداري المنفصل الذي يتشكل قرب هندوراس قد يصلان إلى خليج المكسيك بعد تحولهما إلى إعصارين يوم الاثنين، في منطقة تمتد من تكساس وحتى فلوريدا.

2020 keeps getting stranger… Since weather records began in 1851, there have NEVER been two simultaneous hurricanes in the Gulf of Mexico. Now it's something those in the Gulf Coast are keeping a very close eye on. pic.twitter.com/SvZaz4V9uY

— WSMV News4 Nashville (@WSMV) August 21, 2020