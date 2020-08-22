احدث الأخبار

مدارس “تعليم الجوف” تسلم المقررات المدرسية للطلاب
منطقة الجوف
 تجميد مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية” لأجل غير مسمى
أبرز المواد
 2034 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
أبرز المواد
 في حدث مناخي نادر.. عاصفتان ستضربان خليج المكسيك بأمريكا في وقت متزامن
أبرز المواد
 لأول مرة.. الذكاء الاصطناعي يتغلبُ على الإنسان في قتال الجو
أبرز المواد
 تركي الفيصل: إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس هو ثمن تطبيع السعودية مع إسرائيل
أبرز المواد
 الموارد البشرية بالرياض تنفذ “ 168 ” زيارة تفتيشية بالتزامن مع توطين “9” انشطة اقتصادية.
منطقة الرياض
 الكويت.. حاويات “الشعيبة” تحوي “أكسيد الألمنيوم” شديدة الخطورة
أبرز المواد
 ترامب: فرز أصوات انتخابات الرئاسة قد يطول “إلى الأبد”
أبرز المواد
 رياح نشطة على مناطق ( الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة ، جازان )
أبرز المواد
 بدء عملية نقل المعارض الروسي نافالني إلى ألمانيا
أبرز المواد
 ترامب: الصين ستكون مالكة للولايات المتحدة في حال فوز بايدن
أبرز المواد
مدارس “تعليم الجوف” تسلم المقررات المدرسية للطلاب

مدارس “تعليم الجوف” تسلم المقررات المدرسية للطلاب

منطقة الجوف
تجميد مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية” لأجل غير مسمى

تجميد مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية” لأجل غير مسمى

أبرز المواد
2034 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

2034 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أبرز المواد
في حدث مناخي نادر.. عاصفتان ستضربان خليج المكسيك بأمريكا في وقت متزامن

في حدث مناخي نادر.. عاصفتان ستضربان خليج المكسيك بأمريكا في وقت متزامن

أبرز المواد

في حدث مناخي نادر.. عاصفتان ستضربان خليج المكسيك بأمريكا في وقت متزامن

في حدث مناخي نادر.. عاصفتان ستضربان خليج المكسيك بأمريكا في وقت متزامن
http://almnatiq.net/?p=895981
المناطق - وكالات

تتجه عاصفتان مداريتان، يتوقع خبراء الأرصاد تحولهما إلى إعصارين يوم الاثنين، نحو ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وستضربان المنطقة في وقت متزامن، وذلك في حدث مناخي نادر ومدمر.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن ساحل خليج المكسيك لم يشهد من قبل إعصارين في آن واحد. وأوضح المركز أن أقرب حدث مشابه وقع في عام 1933 عندما اجتاح إعصار كبير جنوب ولاية تكساس وتحول إعصار آخر إلى عاصفة بعد عبوره فلوريدا.

وذكر المركز أن العاصفة المدارية “لورا” والمنخفض المداري المنفصل الذي يتشكل قرب هندوراس قد يصلان إلى خليج المكسيك بعد تحولهما إلى إعصارين يوم الاثنين، في منطقة تمتد من تكساس وحتى فلوريدا.

روابط ذات صلة

تجميد مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية” لأجل غير مسمى

تجميد مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية” لأجل غير مسمى
2034 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

2034 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
لأول مرة.. الذكاء الاصطناعي يتغلبُ على الإنسان في قتال الجو

لأول مرة.. الذكاء الاصطناعي يتغلبُ على الإنسان في قتال الجو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*