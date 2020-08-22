احدث الأخبار

تجميد مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية” لأجل غير مسمى
أبرز المواد
 2034 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
أبرز المواد
 في حدث مناخي نادر.. عاصفتان ستضربان خليج المكسيك بأمريكا في وقت متزامن
أبرز المواد
 لأول مرة.. الذكاء الاصطناعي يتغلبُ على الإنسان في قتال الجو
أبرز المواد
 تركي الفيصل: إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس هو ثمن تطبيع السعودية مع إسرائيل
أبرز المواد
 الموارد البشرية بالرياض تنفذ “ 168 ” زيارة تفتيشية بالتزامن مع توطين “9” انشطة اقتصادية.
منطقة الرياض
 الكويت.. حاويات “الشعيبة” تحوي “أكسيد الألمنيوم” شديدة الخطورة
أبرز المواد
 ترامب: فرز أصوات انتخابات الرئاسة قد يطول “إلى الأبد”
أبرز المواد
 رياح نشطة على مناطق ( الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة ، جازان )
أبرز المواد
 بدء عملية نقل المعارض الروسي نافالني إلى ألمانيا
أبرز المواد
 ترامب: الصين ستكون مالكة للولايات المتحدة في حال فوز بايدن
أبرز المواد
 البرلمان الليبي يشدد على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا
أبرز المواد
تجميد مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية” لأجل غير مسمى

تجميد مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية” لأجل غير مسمى

أبرز المواد
2034 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

2034 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أبرز المواد
في حدث مناخي نادر.. عاصفتان ستضربان خليج المكسيك بأمريكا في وقت متزامن

في حدث مناخي نادر.. عاصفتان ستضربان خليج المكسيك بأمريكا في وقت متزامن

أبرز المواد
لأول مرة.. الذكاء الاصطناعي يتغلبُ على الإنسان في قتال الجو

لأول مرة.. الذكاء الاصطناعي يتغلبُ على الإنسان في قتال الجو

أبرز المواد

تجميد مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية” لأجل غير مسمى

تجميد مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية” لأجل غير مسمى
http://almnatiq.net/?p=895987
المناطق - وكالات

قرر فريق الوساطة في مفاوضات السلام في جوبا تجميد التفاوض مع “الحركة الشعبية” شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، إلى حين الجلوس مع قيادة الحركة.

وقالت إن التفاوض بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح في بقية المسارات بدارفور والمنطقتين، سيتواصل.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس فريق الوساطة توت قلواك بفندق بيراميد مقر التفاوض بالعاصمة جوبا.

وأكد قلواك “استمرار التفاوض في كافة المسارات الأخرى بغية الوصول إلى اتفاق سلام شامل في السودان”.

وشدد رئيس فريق الوساطة الجنوبية على أنه سيتم التشاور بين فريق الوساطة وقيادة الحركة بشأن استئناف المفاوضات لاحقا، مبينا أن وفد الحركة المفاوض سيظل موجودا بجوبا.

جدير بالذكر أنه لم يتم ذكر سبب تجميد المفاوضات.

روابط ذات صلة

2034 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

2034 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
في حدث مناخي نادر.. عاصفتان ستضربان خليج المكسيك بأمريكا في وقت متزامن

في حدث مناخي نادر.. عاصفتان ستضربان خليج المكسيك بأمريكا في وقت متزامن
لأول مرة.. الذكاء الاصطناعي يتغلبُ على الإنسان في قتال الجو

لأول مرة.. الذكاء الاصطناعي يتغلبُ على الإنسان في قتال الجو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*