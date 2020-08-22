تسريبات تكشفُ التصميم “الأنيق” لهواتف آيفون المقبلة

المناطق - وكالات

بات من المؤكد رسميا أن يتأخر طرح هواتف “آيفون 12″، فيما جرت العدة أن تُعلن في سبتمبر، لكن عشاق أجهزة “أبل” قد يحصلون على منتج “أنيق” في نهاية المطاف، رغم التأخير غير المألوف.

وقام موقع “ستيف أبل”، بعرض التصميم المحتمل بقوة لهواتف آيفون المقبلة، استنادا إلى ما جرى تسريبه بشأن الأجهزة المرتقبة في أكتوبر المقبل.

وتستعد شركة “أبل” لطرح أربعة هواتف؛ وهي “آيفون 12″ و”آيفون 12 بلاس” و”آيفون 12 برو” و”آيفون برو ماكس”.

وأبرز تغيير في تصميم الهاتف هو أنه سيكون ذا حواف مستوية أو مستقيمة، فيما جرت العادة أن يكون “آيفون” بحواف معقوفة ودائرية.

أما النسخ الأرخص سعرا من بين الأجهزة الأربعة، فستكون مصنوعة من الألمنيوم والزجاج اللامع في الجهة الخلفية من الهاتف.

في غضون ذلك، لن يشهد المكان المخصص لعدسات الكاميرا الخلفية تغييرا في هاتف آيفون الجديد، أي أن هذا الجانب سيكون شبيها بهواتف آيفون 11.

لكن الخبراء يرجحون أن تطرح “أبل” هواتف “آيفون 12” بكاميرا أكثر تطورا، لأن هذه الميزة تحظى بتركيز كبير من قبل من يشترون الهواتف الذكية.

وعلى مستوى الألوان، يتوقع الخبراء أن يكون ثمة أزرق وأسود، إلى جانب ألوان أخرى محتملة مثل الأرجواني والأصفر.

ودأبت أبل على إعلان هواتف آيفون الجديدة، في شهر سبتمبر، أما الطلبات المسبقة فيجري إطلاقها في العادة قبل أسبوع من الموعد.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير تقنية أن الطلبات المسبقة لهاتف آيفون المرتقب ستبدأ في الأسبوع الثاني والأربعين من العام الجاري، بينما سيجري الإعلان عن هواتف “آيفون 12” في الأسبوع الثالث والأربعين من سنة 2020.

ولا تقف متاعب شركة “أبل” عند هذا الحد، لأنها تواجه مأزقا آخر قد يؤدي إلى تراجع المبيعات بما يقارب 30 في المئة، من جراء قرارات مرتقبة في البيت الأبيض.

وفي حديثه إلى صحفيين، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نيته فرض حظر على الصفقات بين شركات أميركية وشركتي “تيك توك” و”وي تشات” المملوكتين للصين، وهذا الأمر لن يكون في صالح “أبل”.

وتشكل الصين سوقا من 44 مليار دولار بالنسبة إلى أبل، كما أن ثلث مبيعات هواتف “آيفون” في العالم تجري في هذا البلد الآسيوي.

لكن استطلاعا أجرته “بلومبيرغ”، مؤخرا، كشف أن 95 في المئة من المستجوبين الصينيين يفضلون التخلي عن هواتف آيفون إذا لم يجدُوا فيها تطبيق “وي تشات” الذي يحظى بأهمية كبيرة في الصين.