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أمانة المدينة المنورة تنفذ 2081 جولة رقابية وتشعر 860 منشأة مخالفة

أمانة المدينة المنورة تنفذ 2081 جولة رقابية وتشعر 860 منشأة مخالفة

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أمانة المدينة المنورة تنفذ 2081 جولة رقابية وتشعر 860 منشأة مخالفة

أمانة المدينة المنورة تنفذ 2081 جولة رقابية وتشعر 860 منشأة مخالفة
http://almnatiq.net/?p=895996
المناطق - المدينة المنورة

كثفت الفرق الميدانية التابعة لأمانة المدينة المنورة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم والمسالخ للتأكد من سلامة الغذاء المقدم لأهالي المدينة المنورة.
كما كثفت فرق الإصحاح البيئي والنظافة أعمال الرش ومكافحة آفات الصحة العامة ورفع المخلفات المنزلية ومخلفات الهدم والبناء وغسيل وتعقيم وتطهير الأحياء والطرق والميادين العامة وذلك ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.
ونفذت الفرق الميدانية في البلديات الفرعية التابعة لأمانة المنطقة 2081 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية جرى خلالها إغلاق 72 منشأة مخالفة وإشعار وإنذار 860 منشأة، وإتلاف 7325 كيلوجراماً من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جرى سحب 297 عينة غذائية من المطاعم والمراكز التجارية لتحليلها في مختبرات الأمانة ، فيما نفذت الفرق الميدانية 35 جولة إصحاح بيئي لمكافحة آفات الصحة العامة و 423 جولة للنظافة والغسيل والتعقيم. كما جرى رفع 10872 طناً من النفايات المنزلية بأحياء المدينة المنورة و 37157 متراً مكعباً من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم.
ودعت أمانة المدينة المنورة إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية من خلال الاتصال بمركز العمليات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية .

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