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مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشارك في تنظيم حوار عالمي يوم الخميس المقبل في مدينة الرياض

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشارك في تنظيم حوار عالمي يوم الخميس المقبل في مدينة الرياض

محليات

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشارك في تنظيم حوار عالمي يوم الخميس المقبل في مدينة الرياض

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشارك في تنظيم حوار عالمي يوم الخميس المقبل في مدينة الرياض
http://almnatiq.net/?p=896002
المناطق - الرياض

يشارك مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني والأمم المتحدة في الحوار العالمي: “لنشكل مستقبلا معا” والذي يستعرض مستقبل العالم ما بعد 2020م في ظل التحديات والأزمات التي يشهدها اليوم، والذي ينظمه ويدعو إليه المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، يوم الخميس 9 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020م (عن بعد) في مدينة الرياض.
ويستضيف الحوار كلا من معالي السيدة/ ناتالي فوستير المنسقة المقيمة لهيئة الأمم المتحدة في المملكة، وسعادة الدكتور/ عبد الله الفوزان الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.
كما يشارك في الحوار الذي يفتتحه ويرأسه المهندس/ فيصل الفضل الممثل الرئيس لدى الأمم المتحدة والأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء عدد من أصحاب المعالي والسعادة، إضافة إلى نحو 1000 من الخبراء وذوي الاختصاص والاهتمام.
وأوضح سعادة الدكتور عبد الله الفوزان، الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن مشاركة المركز في الحوار الذي يعقد بمناسبة احتفال المملكة بالذكرى 75 كعضو مؤسس للأمم المتحدة تأتي امتدادًا لمشاركاته السابقة في المناسبات الوطنية والدولية، بوصفه مركزًا وطنيًا معنيًا بتعزيز وترسيخ ونشر قيم الحوار والتواصل والسلام والتعايش والتسامح بين جميع الأطياف الفكرية المختلفة.
وأكد على أن حضور المركز في مثل هذه الحوارات واللقاءات سيسهم في الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية وكذلك في إلقاء الضوء على جهود المملكة في مجال مناقشة القضايا والمستجدات المحلية والدولية، ومنها أزمة فيروس كورونا Covid-19.
ويعكس الحوار العالمي الذي يناقش عددا من المحاور المهمة رغبة الأمم المتحدة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والمنتدى السعودي للأبنية الخضراء في الاضطلاع بدورهم في تعزيز قيم المواطنة التي يصبو إليها العالم اليوم لمواجهة ما يشهده من تغيّرات هائلة وتحديات معقدة، بدءا من أزمة المناخ وعدم المساواة وأشكال العنف الجديدة، مرورا بالتغيرات السريعة في التكنولوجيا والاستيطان البشري، وصولا إلى الأوبئة والأزمات الصحية، ومنها أزمة وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم بأسره.
ويستعرض اللقاء سبل تعزيز العمل والتعاون الدولي ومشاركة المجتمعات المحلية عبر الحدود والقطاعات الحكومية وغير الحكومية والخاصة للوفاء بوعود الأمم المتحدة بجعل العالم أفضل حالاً، وأيضا التعهد ببناء عالم ما بعد كورونا يكون أكثر مساواة وتعاوناً، فضلا عن تحقيق التقدم نحو مبادئ ومنهجيات وتطبيقات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، باعتبارها المنظمة العالمية الوحيدة التي تمنح الأمل للكثير من الناس من أجل عالم أفضل والقادرة على تقديم المستقبل الذي نريده.
يذكر أن المنتدى السعودي للأبنية الخضراء هو مؤسسة غير حكومية ذات شخصية اعتبارية لا تهدف للربح، تسعى لتعزيز الاستدامة لصالح أمن وسلامة وصحة الإنسان والبيئة، وتتمثل رسالتها الأساسية في تحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات المدنية بتحقيق التنمية التي تفي بحاجة الحاضر دون المساس باحتياجات المستقبل فيما تتمثل غايتها في قيادة التغيير نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويمكن التسجيل في المنتدى من خلال الرابط (https://bit.ly/kaSOFT

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