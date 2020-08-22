هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين الراسية على شاطئ قبالة بحر منطقة السودانية غرب قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية في غزة: إن زوارق بحرية الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب حيث تتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي قصف مواقع وإطلاق النار على الصيادين في بحر غزة.
زوارق الاحتلال الإسرائيلية تهاجم مراكب الصيادين الراسية غرب غزة
هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين الراسية على شاطئ قبالة بحر منطقة السودانية غرب قطاع غزة.
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