زوارق الاحتلال الإسرائيلية تهاجم مراكب الصيادين الراسية غرب غزة

المناطق - الرياض

هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين الراسية على شاطئ قبالة بحر منطقة السودانية غرب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية في غزة: إن زوارق بحرية الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب حيث تتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي قصف مواقع وإطلاق النار على الصيادين في بحر غزة.