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زوارق الاحتلال الإسرائيلية تهاجم مراكب الصيادين الراسية غرب غزة

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زوارق الاحتلال الإسرائيلية تهاجم مراكب الصيادين الراسية غرب غزة

زوارق الاحتلال الإسرائيلية تهاجم مراكب الصيادين الراسية غرب غزة
http://almnatiq.net/?p=896006
المناطق - الرياض

هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين الراسية على شاطئ قبالة بحر منطقة السودانية غرب قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية في غزة: إن زوارق بحرية الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غرب حيث تتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي قصف مواقع وإطلاق النار على الصيادين في بحر غزة.

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