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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=896010
المناطق - الرياض

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العلا – العيص – المهد – بدر – ينبع ، تستمر حتى الساعة السابعة مساء .

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