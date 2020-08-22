تحذيرات من تطور فيروس إيبولا بشكل مقلق

المناطق - الرياض

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي فيروس إيبولا في الجزء الغربي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، يشكل مصدر قلق بالغ، مع تسجيل مائة حالة في أقل من 100 يوم.

وأضاف بيان صادر اليوم، عن المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي ، أن فيروس إيبولا انتشر منذ ذلك الحين في 11 من أصل 17 منطقة صحية في مقاطعة إكواتور، غربي البلاد، لافتًا إلى انه تم تأكيد إصابة 96 شخصًا بإيبولا من بين 100 حالة تم الإبلاغ عنها، فيما أودى الفيروس بحياة 43 شخصًا.

وأفاد انه مع وجود 100 إصابة بفيروس إيبولا في أقل من 100 يوم، أن تفشي المرض يتطور بطريقة مقلقة، وان انتشاره عبر تضاريس واسعة ووعرة، يتطلب تدخلات مكلفة، ومع استنزاف فيروس كورونا للموارد والاهتمام فمن الصعب توسيع نطاق العمليات.

ولفت البيان النظر إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها، ساعدوا في فحص أكثر من 640 ألف شخص عبر 40 نقطة مراقبة تم إنشاؤها للمساعدة في الحفاظ على سلامة المسافرين عند العبور إلى منطقة متضررة بالفيروس.

وأكد أن المنظمة عملت أيضا على نشر الوعي حول إيبولا بين قرابة 774 ألف شخص في المجتمعات المتضررة، وذلك حول كيفية التعرف على الأعراض وتلقي العلاج.