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36 % قفزة في عدد المستثمرات في الأسهم السعودية .. 1.37 مليون

36 % قفزة في عدد المستثمرات في الأسهم السعودية .. 1.37 مليون
http://almnatiq.net/?p=896017
المناطق - الرياض

سجل عدد المستثمرات الإناث في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الثاني 2020، قفزة 36 في المائة على أساس سنوي، ليصل عددهن إلى 1.37 مليون، مقارنة بمليون مستثمرة بنهاية الربع الثاني 2019، مشكلات 24.8 في المائة من عدد المستثمرين الأفراد.
ووفقا لـ”الاقتصادية” فإنه رغم القفزة الكبيرة في عدد المستثمرات الإناث إلا أن عدد الذكور لا يزال الأعلى عند 4.15 مليون مستثمر، مقارنة بـ 3.72 مليون مستثمر بنهاية الربع الثاني 2019، بارتفاع 11.7 في المائة.
وبذلك، يبلغ عدد المستثمرين الأفراد نحو 5.52 مليون مستثمر فرد، مقارنة بـ 4.72 مليون مستثمر بنهاية الفترة ذاتها من العام السابق، بارتفاع 16.9 في المائة بما يعادل 795.8 ألف مستثمر.

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