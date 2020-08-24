احدث الأخبار

كورونا يتغير ويتحور.. والصحة العالمية تبحث
أبرز المواد
 افتقدها محبو التصوير.. واتساب يعيد ميزة مفيدة جداً
أبرز المواد
 “بنك التنمية” يرفع الحد الأعلى لراتب المقترض للقروض الاجتماعية إلى 12500 ريال بدلاً من 10 آلاف
أبرز المواد
 رصد “أخطر مضاعفات كورونا”.. ماذا يفعل الفيروس بجهاز المناعة؟
أبرز المواد
 36 % قفزة في عدد المستثمرات في الأسهم السعودية .. 1.37 مليون
أبرز المواد
 منها فقدان الذاكرة.. مضاعفات مقلقة تربك المتعافين من كورونا
أبرز المواد
 نيوزيلندا تستعد لإصدار حكمها بحق منفذ مذبحة كرايست تشيرتش
أبرز المواد
 علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملا لمرضى السكري
أبرز المواد
 “التحلية” توقع مذكرة تعاون مع فلويد تكنولوجي الأمريكية
الاقتصاد
 اليمن.. رئيس الوزراء يجتمع بهيئة رئاسة البرلمان والهيئة الاستشارية للرئيس اليمني
أبرز المواد
 من الوجهات السياحية في المملكة .. كورنيش الطيور المهاجرة
أبرز المواد
 السلاح النووي: أخطاء بسيطة كادت أن تشعل حربا عالمية ثالثة تدمر البشرية
أبرز المواد
كورونا يتغير ويتحور.. والصحة العالمية تبحث

كورونا يتغير ويتحور.. والصحة العالمية تبحث

أبرز المواد
افتقدها محبو التصوير.. واتساب يعيد ميزة مفيدة جداً

افتقدها محبو التصوير.. واتساب يعيد ميزة مفيدة جداً

أبرز المواد
“بنك التنمية” يرفع الحد الأعلى لراتب المقترض للقروض الاجتماعية إلى 12500 ريال بدلاً من 10 آلاف

“بنك التنمية” يرفع الحد الأعلى لراتب المقترض للقروض الاجتماعية إلى 12500 ريال بدلاً من 10 آلاف

أبرز المواد
رصد “أخطر مضاعفات كورونا”.. ماذا يفعل الفيروس بجهاز المناعة؟

رصد “أخطر مضاعفات كورونا”.. ماذا يفعل الفيروس بجهاز المناعة؟

أبرز المواد

افتقدها محبو التصوير.. واتساب يعيد ميزة مفيدة جداً

افتقدها محبو التصوير.. واتساب يعيد ميزة مفيدة جداً
http://almnatiq.net/?p=896018
المناطق - الرياض

يبدو أن واتساب، وعلى الرغم من قيامه خلال الفترة الماضية بإدخال الكثير من التعديلات على والتحسينات على الملصقات وخلفيات الدردشة، إلا أنه يستعد لإعادة ميزة صغيرة ولكنها مفيدة جداً تجعل مشاركة الصور أسهل بكثير عندما يكون المستخدم بحاجة لذلك بسرعة كبيرة.

فكما يعلم العديد من مستخدمي واتساب، عند إنشاء رسالة في التطبيق، هناك رمزان للمشاركة على يمين مربع النص: أحدهما لفتح تطبيق الكاميرا في هاتفك والآخر لإرفاق صور المعرض وبطاقات جهات الاتصال وملفات الصوت والمستندات ومشاركة موقعك.

يستخدم هذا الرمز الثاني لمنحك اختصاراً آخر لفتح تطبيق الكاميرا على هاتفك، ولكن في وقت سابق من هذا العام، قررت شركة فيسبوك – الشركة الأم لتطبيق واتساب – استبدال هذا الزر برابط إلى غرف مسنجر التي تم إصدارها حديثًا، التي تتيح لك إجراء مكالمات فيديو غير رسمية مع ما يصل إلى 50 جهة اتصال.

لكن المطورين أسقطوا أيقونة الكاميرا الإضافية، في خطوة مثيرة للجدل، فإذا كنت تتعجل لالتقاط لحظة ومشاركتها، فإن الضغط على الزر خطأ في عجلة من أمرك والاضطرار إلى قضاء بعض الوقت في إغلاق المشاركة التي تم فتحها عن طريق الخطأ، قد يعني تفويت الفرصة.

لكن يبدو أن هناك تغييرًا في الموقف وراء الكواليس، حيث اكتشف فريق (WABetaInfo)، المتخصص في تفكيك إصدارات واتساب التجريبية الجديدة، (ورقة مشاركة) مُعاد تصميمها في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل (iOS) مع إعادة اختصار الكاميرا، بالإضافة إلى مظهر أكثر وضوحًا وذكاءً لجميع الرموز.

إلا أنه لم يتضح بعد متى سيتم طرح تلك الميزة أو في أي نسخة من إصدار واتساب ستظهر، ولكن عادةً ما تكون الاختبارات التجريبية العامة لمزايا التطبيق الجديدة قصيرة جدًا، لذلك لن نتفاجأ إذا ظهر زر الكاميرا الثانوي مرة أخرى لجميع المستخدمين في الأسابيع القادمة.

يذكر أنه تم اكتشاف ميزة جديدة منذ فترة وجيزة من قبل الخبراء المهتمين في موقع (WABetaInfo)، والمتخصصين في البحث عن ملفات التثبيت لإصدارات تطبيق واتساب التجريبية للحصول على تلميحات حول التحديثات المستقبلية، حيث يتم تطوير علامات تبويب الملصقات لكنها ليست متاحة بعد.

روابط ذات صلة

كورونا يتغير ويتحور.. والصحة العالمية تبحث

كورونا يتغير ويتحور.. والصحة العالمية تبحث
“بنك التنمية” يرفع الحد الأعلى لراتب المقترض للقروض الاجتماعية إلى 12500 ريال بدلاً من 10 آلاف

“بنك التنمية” يرفع الحد الأعلى لراتب المقترض للقروض الاجتماعية إلى 12500 ريال بدلاً من 10 آلاف
رصد “أخطر مضاعفات كورونا”.. ماذا يفعل الفيروس بجهاز المناعة؟

رصد “أخطر مضاعفات كورونا”.. ماذا يفعل الفيروس بجهاز المناعة؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*