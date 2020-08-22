احدث الأخبار

مالك سفينة الأمونيوم قبرصي يعمل مع مصرف متورط بأنشطة مع حزب الله وسوريا
أبرز المواد
 أنباء عن مقتل القيادي الداعشي “الصحراوي” بمنطقة الساحل
أبرز المواد
 إصابة عراقيين بانفجار في محافظة ذي قار
أبرز المواد
 تحذيرات من تطور فيروس إيبولا بشكل مقلق
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 زوارق الاحتلال الإسرائيلية تهاجم مراكب الصيادين الراسية غرب غزة
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يشارك في تنظيم حوار عالمي يوم الخميس المقبل في مدينة الرياض
محليات
 المغرب يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية.. وعودة محتملة للحجر
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تنفذ 2081 جولة رقابية وتشعر 860 منشأة مخالفة
منطقة المدينة المنورة
 تسريبات تكشفُ التصميم “الأنيق” لهواتف آيفون المقبلة
أبرز المواد
 مدارس “تعليم الجوف” تسلم المقررات المدرسية للطلاب
منطقة الجوف
 تجميد مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية” لأجل غير مسمى
أبرز المواد
مالك سفينة الأمونيوم قبرصي يعمل مع مصرف متورط بأنشطة مع حزب الله وسوريا

مالك سفينة الأمونيوم قبرصي يعمل مع مصرف متورط بأنشطة مع حزب الله وسوريا

أبرز المواد
أنباء عن مقتل القيادي الداعشي “الصحراوي” بمنطقة الساحل

أنباء عن مقتل القيادي الداعشي “الصحراوي” بمنطقة الساحل

أبرز المواد
إصابة عراقيين بانفجار في محافظة ذي قار

إصابة عراقيين بانفجار في محافظة ذي قار

أبرز المواد
تحذيرات من تطور فيروس إيبولا بشكل مقلق

تحذيرات من تطور فيروس إيبولا بشكل مقلق

أبرز المواد

مالك سفينة الأمونيوم قبرصي يعمل مع مصرف متورط بأنشطة مع حزب الله وسوريا

http://almnatiq.net/?p=896038

كشف تحقيق أجرته مجلة “​دير شبيغل​” الألمانية بالتعاون مع “مشروع التغطية الصحفية لأخبار الجريمة المنظمة والفساد”، ومقرّه سراييفو، أنّ “مالك ​السفينة​ “روسوس” الّتي جلبت شحنة نترات الأمونيوم إلى ​مرفأ بيروت​ يُدعى شارالامبوس مانولي، وهو رجل أعمال قبرصي، وليس الروسي إيغور غريتشوشكين كما كان يُعتقد في السابق”.

وبحسب التحقيق، فقد “حافظ مانولي على علاقة مع بنك مرتبط بـ”​حزب الله​”، يُدعى “إف بي إم إي” التنزاني، الّذي اكتَشف محقّقون أميركيّون في وقت سابق أنّ لديه تاريخًا في عمليّات غسيل أموال لصالح “حزب الله”، مبيّنًا أنّ “التحقيقات تشير إلى أنّ شركة واجهة سورية يشتبه أنّها على صلة ببرنامج الأسلحة الكيميائية لنظام ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ كانت أحد عملاء هذا البنك”.

وأوضحت “دير شبيغل” أنّ “مانولي بذل قصارى جهده لإخفاء ملكيّة السفينة عندما سُئل عن ذلك، حيث ادّعى في البداية أنّ السفينة بيعت إلى غريتشوشكين، وبعدها اعترف أنّ الرجل الروسي حاول فقط شراءها، ثمّ رفض بعدها تقديم أي معلومات أخرى”. وذكرت أنّه “تبيّن في النهاية أنّ غريتشوشكين كان قد استأجر السفينة من مانولي، لكن التحقيق توصّل أيضًا إلى أنّ رجل الأعمال القبرصي استمر بإعطاء الأوامر لطاقم السفينة، حيث أصدر لها أوامر مفاجئة بالتوقّف في ميناء بيروت عندما كانت في طريقها من ​جورجيا​ إلى ​موزمبيق​”.

وأكّدت أنّه “لا يزال من غير الواضح اليوم كميّة نترات الأمونيوم الّتي انفجرت في الرابع من هذا الشهر، لكن مسؤولي مخابرات أوروبيّين يشاركون في التحقيق، يقولون إنّها كانت تتراوح بين 700 و1000 طن”، متسائلةً عن “مصير الجزء الأكبر المتبقّي من نترات الأمونيوم، أين اختفى ولصالح من؟”، مشيرةً إلى أنّ “المحقّقين يحتاجون للإجابة على هذه الأسئلة الّتي تفرض نفسها”.

روابط ذات صلة

أنباء عن مقتل القيادي الداعشي “الصحراوي” بمنطقة الساحل

أنباء عن مقتل القيادي الداعشي “الصحراوي” بمنطقة الساحل
إصابة عراقيين بانفجار في محافظة ذي قار

إصابة عراقيين بانفجار في محافظة ذي قار
تحذيرات من تطور فيروس إيبولا بشكل مقلق

تحذيرات من تطور فيروس إيبولا بشكل مقلق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*