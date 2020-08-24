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تصنيف سندات خزينة لبنانية إلى فئة “التعثّر”

تصنيف سندات خزينة لبنانية إلى فئة “التعثّر”
http://almnatiq.net/?p=896043
المناطق - الرياض

خفضت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني تصنيف سندات خزينة لبنانية إلى فئة “التعثّر” بعد التخلف عم السداد في أوانها.

وقالت الوكالة إن بعض سندات لبنان جرى خفضها إلى درجة D أو التعثر نتيجة تجاوز موعد السداد، وأكدت تصنيف العملة المحلية عند ‘CC/C’ مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأكدت الوكالة أن الحكومة اللبنانية لا تزال متعثرة في التزاماتها بالنقد الأجنبي بعد أن تعثرت لأول مرة في مارس 2020.

وأشارت الوكالة إلى أن طول فترة الفراغ السياسي في لبنان أو ضعف الحكومة الجديدة قد يتسبب في مزيد من التأجيل للإصلاحات في السياسة والمساعدات الأجنبية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون.

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