تقارير: ميسي ما زال يفكر بالرحيل عن النادي الكتالوني

تقارير: ميسي ما زال يفكر بالرحيل عن النادي الكتالوني

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تقارير: ميسي ما زال يفكر بالرحيل عن النادي الكتالوني

تقارير: ميسي ما زال يفكر بالرحيل عن النادي الكتالوني
http://almnatiq.net/?p=896045
المناطق - الرياض

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني في فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي لا يزال يفكر في الرحيل عن النادي الكتالوني حتى بعد لقائه بمدربه الجديد، بينما تطرق جميع الصحف الرياضية الأربع في صفحاتها الأولى للمستقبل الغامض للمهاجم الأرجنتيني.

فقد ذكرت صحيفة “ماركا” الأكثر مبيعا في إسبانيا، أن ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، أبلغ المدرب الجديد لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، أن احتمال رحيله أقوى من إمكانية استمراره في صفوف النادي.

في المقابل، قالت صحيفة “إس” في صدر صفحتها الأولى إن “ليونيل ميسي يعتقد أنه سيرحل”، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

أما صحيفة “موندو ديبورتيفو”، التي تصدر من مدينة برشلونة فقالت إن “ميسي لا يرى مستقبله واضحا”، غير أنها أشارت إلى أن فرصة ميسي في الرحيل قريبا ضئيلة، نظرا للشرط الجزائي الكبير في عقده والذي تبلغ قيمه 827 مليون دولار.

وكان ميسي انضم لبرشلونة عندما كان عمره 13 عاما وأحرز للفريق 634 هدفا في 730 مباراة، وهو بذلك الهداف التاريخي للنادي الكتالوني كما أنه لا يزال اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب معه برصيد 33 لقبا.

وتفصله 37 مباراة عن معادلة رقم تشابي هرنانديز الأكثر مشاركة في المباريات مع النادي حتى الآن.

لكن ميسي في العام الأخير من عقده مع برشلونة، بينما ثارت الكثير من الشكوك حول مستقبله بعد هزيمة برشلونة المدوية 8-2 في دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ في الأسبوع الماضي، مع العلم أن برشلونة لم يفز ببطولة دوري أبطال أوروبا منذ العام 2015.

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