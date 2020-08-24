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أقوى 3 مكوّنات لمكافحة التجاعيد

أقوى 3 مكوّنات لمكافحة التجاعيد
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المناطق - الرياض

يؤكد خبراء العناية بالبشرة أن أفضل الأساليب لمكافحة التجاعيد وتأخير ظهورها تعتمد على اجتماع 3مكونات مفيدة جداً في هذا المجال. تعرفوا على خصائصها وأساليب إدراجها في الروتين التجميلي اليومي.

تتنوّع أساليب العناية بالبشرة والحفاظ على شبابها بتنوّع المكوّنات التي يتم إدراجها في الأمصال، والكريمات، والأقنعة المستعملة في هذا المجال. وتفضّل بعض النساء أسلوب وضع عدة طبقات من المستحضرات فوق بعضها البعض على الطريقة الآسيوية التي يعود إليها سر جمال بشرة نساء الشرق الأقصى، فيما تميل فئة أخرى منهن إلى الاكتفاء بالأساسيّات فقط في مجال التنظيف، والترطيب، والتغذية. وبين هاتين المدرستين يوصي الخبراء باستعمال الروتين الذي يناسب كل شخص شرط أن يقوم على اجتماع 3 مكونات تعتبر الأقوى في مجال مكافحة التجاعيد.

– في الاتحاد قوة

تشير الدراسات أنه في سن الثلاثين تبدأ البشرة بفقدان ما يوازي مقدار ملعقة كبيرة من دهون الوجه مما يتسبب بظهور ظلال تؤثّر على نضارتها وإشراقها. ومع مرور الأيام تفقد البشرة تدريجياً اكتنازها كما تظهر عليها علامات الترهل والهبوط نتيجة انخفاض في إنتاج الكولاجين والإلستين اللذين يحافظان على المظهر الشاب. لمواجهة هذا الواقع والوقاية منه، ينصح الخبراء بضرورة العناية بالبشرة عبر 3 مكوّنات: فيلترات مضادة للشمس، ريتينويدات، ومضادات للأكسدة.

تعمل مضادات الأكسدة على محاربة الجذيرات الحرة الناتجة عن الاعتداءات الخارجية وأبرزها التعرض للتلوث ولأشعة الشمس. ويُعتبر الفيتامينC من مضادات الأكسدة الأكثر فعالية في هذا المجال كونه يساهم في تفتيح البشرة والوقاية من ظهور البقع البنية.

تتوفر مضادات الأكسدة أيضاً في الفاكهة والخضار. وهي تؤخر تلف الكولاجين والإلستين اللذين يساهمان في الحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة كما تزيد من فعالية كريمات الحماية من الشمس. أما الريتينويدات فتساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين والإلستين وهي تحفّز الجسم على إنتاجها.

– الروتين المثالي

ينصح خبراء العناية بالبشرة بالتقيّد بروتين تجميلي أساسي يبدأ صباحاً بتنظيف البشرة بواسطة صابون ناعم ثم تطبيق مستحضر مرطب ومضاد للأكسدة يليه استعمال كريم حماية من الشمس مزوّد بعامل حماية لايقل عن 30spf. وهو يقوم مساءً على تنظيف البشرة بصابون ناعم، ثم تطبيق مصل غنيّ بالريتينويدات مرتين أسبوعياً في البداية وإضافة يوم جديد كل أسبوعين، على أن ينتهي روتين العناية الليلي بتطبيق كريم مرطب على البشرة.

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