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جامعة حفر الباطن تعلن آلية الدراسة للفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ

جامعة حفر الباطن تعلن آلية الدراسة للفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ

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جامعة حفر الباطن تعلن آلية الدراسة للفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ

جامعة حفر الباطن تعلن آلية الدراسة للفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=896058
حفر الباطن - المناطق

أعلنت جامعة حفر الباطن آلية الدراسة خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441– 1442هـ.
وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد بن عتيق العنزي أن الدراسة التي تنطلق يوم الأحد 11 محرم 1442هـ، ستكون عن بعد عبر نظام التعليم الإلكتروني (بلاك بورد) لجميع المقررات النظرية (والأجزاء النظرية من المقررات) خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول، وسوف يتم تقييم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل وفقاً للمستجدات. مضيفًا بأن الدراسة حضورياً لجميع المقررات العملية (والأجزاء العملية من المقررات) على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة، وعلى ألا تتجاوز نسبة حضور الطلاب إلى الكلية 50% من العدد الإجمالي لطلاب الكلية.

وقال الدكتور العنزي إنه يحق لمجلس الكلية السماح بأن تكون الدراسة عن بعد عبر نظام التعليم الإلكتروني (بلاك بورد) لبعض المقررات العملية (والأجزاء العملية من المقررات) التي يمكن تدريسها عن بعد. مشيرًا إلى أن مدرس المقرر سيقوم بإبلاغ الطلاب عبر نظام التعليم الإلكتروني عن نمط التدريس الذي سيتم استخدامه للمقرر (حضوري أو عن بعد) قبل موعد بدء الفصل الدراسي، كما سيقوم بنشر جميع التعليمات التي يجب على الطلاب اتباعها في حال تطلب المقرر الحضور إلى الجامعة أو سيتم تدريسه عن بعد.

وشدد وكيل جامعة حفر الباطن للشؤون الأكاديمية على وجوب التزام الطلاب والطالبات بمواعيد المحاضرات في مواعيدها المحددة في نظام سجلات الطلاب سواء كان نمط تدريسها حضورياً أو عن بعد. مبينًا بأنه سيتم تطبيق ما ورد في لائحة الدراسة والاختبارات وقواعدها التنفيذية فيما يخص الحرمان والاعتذار عن مقرر والاعتذار عن الفصل واحتساب تقديرات الطلاب.

وأفاد سعادته بأنه سيتم تنفيذ برنامج تعريفي للطلاب المستجدين لمدة أسبوع من 4-8 محرم 1441هـ بهدف تعريفهم بالبيئة الجامعية ولوائح وأنظمة الجامعة وكيفية استخدام منصات الجامعة الإلكترونية. موصيًا منسوبي الجامعة وطلابها بتحميل تطبيق “تباعد” وتطبيق “توكلنا” لما لها من فوائد في خلق بيئة صحية بعد توفيق الله.

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