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وكيل الصحة يوضح الفارق بين فيروسي كورونا الشرق الأوسط وكوفيد-19

وكيل الصحة يوضح الفارق بين فيروسي كورونا الشرق الأوسط وكوفيد-19

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“الأرصاد” : سحب رعدية على منطقة نجران

“الأرصاد” : سحب رعدية على منطقة نجران

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وكيل الصحة يوضح الفارق بين فيروسي كورونا الشرق الأوسط وكوفيد-19

وكيل الصحة يوضح الفارق بين فيروسي كورونا الشرق الأوسط وكوفيد-19
http://almnatiq.net/?p=896064
المناطق - متابعات

كشف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، الفرق بين فيروسي كورونا المُسبب لمتلازمة الشرق الأوسط، وكورونا المُستجد “كوفيد-19”. مشيرا إلى أن الفارق هو اختلاف الجينات بينهما.

وأوضح جوخدار في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الفيروسين من نفس العائلة التي تشمل 7 فيروسات تاجية، أربعة منها توجد منذ زمن طويل ويتعايش معها الإنسان وتُسبب التهابات بسيطة في الجيوب الأنفية وبعض الأعراض الأخرى.
وأشار إلى أن فيروس “سارس” من نفس العائلة أيضاً وظهر في شرق آسيا عام 2003، قبل أن ينتشر في عدة دول أخرى حتى وصل إلى كندا.

 

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