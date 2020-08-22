تعليم الباحة يرحب بعودة أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة مطلع العام الدراسي الجديد

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رحب المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني بعودة أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة لأداء رسالتهم الرفيعة مطلع العام الدراسي الجديد .

وأكد بأن المعلمين والمعلمات هم مرتكز العملية التربوية والتعليمية وركن هام من أركانها ، لما يضطلعون به من مهام رفيعة تجاه أبناء وبنات الوطن، وما يقومون به نحو من دور رائد لإعداد الأجيال، وبناء العقول ورسم مستقبل الوطن، والمساهمة في نهضته الشاملة ؛ عبر توجيه العملية التعليمية في المؤسسات التربوية والتعليمية، وصناعة النابغين والنابغات من أبناء الوطن .

وقال الدكتور عبدالخالق مرحبا بهم : ” أهلا بكم، وبعودتكم إلى مدارسكم، سيظل الإبداع والإلهام والإخلاص مفردات تسطر مسيرتكم المهنية لصناعة العقول، وتهيئة أبناء وبنات الوطن لاستحقاقات للمستقبل، فأنتم سحابة من البذل وصفحة ذهبيّة من العطاء ، تتدفق بالإبداع ، وتشع بوميض العلم، وأنفاس المستقبل المشرق ‪.”

وأشار المدير العام إلى قدرة المعلمين والمعلمات على تكوين وبناء شخصية الجيل الجديد لمواكبة مجتمع المعرفة، وبنائها وفق القيم الإسلامية والتربوية والوطنية، وتكريسها في نفوس الناشئة، من خلال مسايرة التطورات الحديثة والتواصل مع أبعاد التقنية المتلاحقة في ظل ما نشهده مؤخرا من الاعتماد على التعلم الافتراضي و اللقاءات التفاعلية والتي هي محل اهتمام الإدارة ومرتكزاتها لدعم ميدان العمل التربوي.

مثمنا ما قاموا ويقومون به من أدوار رائدة تجاه تلمس احتياجات أبنائنا الطلاب والطالبات والعناية بهم؛ والتي ظهرت جليا خلال متابعتهم لسير الدراسة خلال الفترات السابقة عبر المنصات المخصصة للتعليم عن بعد ، متطلعا أن يستمر هذا العطاء، وتلك الروح الأبوية بينهم خلال العام الدراسي الحالي، متمنيا للجميع التوفيق والسداد .