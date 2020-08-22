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ولي العهد يُوجه بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفترة المقبلة

ولي العهد يُوجه بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفترة المقبلة
http://almnatiq.net/?p=896093
المناطق - واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفتره المقبلة، بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها؛ وذلك حرصًا من سموه ـ أيده الله ـ على رياضة الهجن العريقة وملاكها، واهتمامًا منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية، التي تعد جزءًا مهمًّا من إرث المملكة وثقافتها على مر التاريخ.
‏‎وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باسمه واسم جميع الرياضيين وملاك الهجن، خالص الشكر والتقدير لسمو ولي العهد، على هذه اللفتة غير المستغربة التي تعدّ امتدادًا للدعم الكبير للرياضة السعودية بمختلف المستويات والأنشطة، مؤكدًا أن ذلك يبرهن على ما تحظى به رياضة الهجن وملاكها من اهتمام وعناية خاصة من سموه الكريم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ما تحقق لهذه الرياضة من انتشار وتميز ومتابعة، جعلتها إحدى الرياضات التي تحظى بإقبال كبير بتوفيق الله ثم بالدعم المتواصل.
‏‎هذا وسيعلن الاتحاد السعودي للهجن برنامج سباقاته لموسم 2020 وبرنامجه لموسم 2021، الذي سيشمل إقامة ثلاث بطولات من بينها كأس وزارة الرياضة، وكأس اللجنة الأولمبية السعودية، وكأس الاتحاد السعودي للهجن.

 

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