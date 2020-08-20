مدني أحد رفيدة يباشر حالة لإحتجاز أربعة أشخاص في جبال الحبلة أحدهم مصاب بأمراض مزمنة وطيران الأمن يتمكن من إنتشالهم

المناطق - أحد رفيدة

وضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة أحد رفيدة تلقى بلاغاً في تمام الساعة (١٩:٣٠)من مساء يوم الجمعة الموافق ١٤٤٢/٠١/٠٢هـ يفيد عن وجود حالة لإحتجاز أربعة مواطنين في منحدر جبلي شديد الوعورة في أسفل محطة العربات المعلقة ( التلفريك ) .

وعلى الفور تم إنتقال الفرق والمعدات المساندة لموقع الحادث ودعم الموقف بفرق دفاع مدني متخصصة بالإنقاذ الجبلي من قوة طوارئ عسير والفرق التطوعية التالية (فريق غوث وفريق السلام السعودي وفريق نجوم التطوع وفريق دعم وفريق سندكم) والتي تواجدت في الموقع كإسناد لفرق الدفاع المدني في الحادث .

وبالوصول للموقع إتضح بأن الحالة عبارة عن احتجاز اربعة مواطنين بمنحدر جبلي شديد الوعورة يقع مابين منتزه الحبله ووادي المفجر ترجلت الفرق مشياً على الاقدام وصولاً لموقع الإحتجاز وتزويد المحتجزين بالمواد التموينية الا ان حالة احدهم الصحية حالت دون استخراجهم مشياً على الأقدام نظراً لصعوبة طريق العودة ووعورته ولمعاناة المذكور من أمراض مزمنة وإعياء حالي ، مما سبب في تعذر نقلهم عن طريق الأطقم المشاركة من جميع الجهات وبناءً على ذلك تم الإستعانة بطيران الأمن الذي وصل لموقع المحتجزين وجرى نقل جميع الاشخاص من موقع إحتجازهم عن طريق طيران الامن تمام الساعة (٠٨:٥٠) من صباح اليوم السبت الموافق ١٤٤١/٠١/٠٣هـ وتم نقلهم عن طريق الهلال الاحمر لمستشفي احد رفيدة وتسليم الموقع لشرطة الواديين حسب الإختصاص.