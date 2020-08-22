نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه الــ 6 بتبوك

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أقام نادي سباقات الخيل عصر اليوم حفل سباقه الـ (6) على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية وكأس إمارة منطقة تبوك ضمن فعاليات موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1441/1442هـ (2020/2021م) وذلك على ميدان الملك خالد لسباقات الخيل بالحوية بمحافظة الطائف.

واشتمل السباق على سبعة أشواط وكانت الأشوط الرئيسية هي الشوط الرابع على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية والشوط السادس كأس إمارة منطقة تبوك.

وسلم المشرف العام على سباقات الطائف خالد بن إبراهيم العشري جائزة النادي التقديرية للمدرب شالح العضياني بعد فوز الفرس ( مصقولة الجيد ) العائد ملكيتها لإسطبل أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الرابع .

كما سلم سعادة وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للحقوق يوسف بن صابر الثبيتي كأس إمارة منطقة تبوك للمدرب غيث الغيث بعد فوز الفرس ( متواربة) العائد ملكيتها لإسطبل ماجد بن مهل البقمي التي حققت المركز الأول في سباق الشوط السابع .