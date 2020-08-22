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على مساحة تجاوزت (17 ألف) متر مربع “بلدية الدلم” تنتقل إلى مقرها الجديد

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http://almnatiq.net/?p=896117
المناطق - أشرف العصيمي

أعلنت بلدية محافظة الدلم عن بدء الانتقال إلى المبنى الجديد الواقع على طريق الأمير سلمان بن محمد وتحديداً بجوار المبنى القديم ابتداء من يوم غداً الأحد .

وأوضح رئيس البلدية المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن إجمالي مساحة المبنى 17460 م2 ويتكون من اربع طوابق ويضم الإدارات الرئيسية وجميع الأقسام وكذلك المبنى مزود بمسرح للندوات والمؤتمرات يتسع لأكثر من 250 مقعد، ويعتبر المبنى نموذجي متكامل الخدمات .

وكشف رئيس البلدية عن تفعيل مركز “خدمة الضيف” في المبنى الجديد والذي سيشهد نقلة نوعية في تقديم عددًا من الخدمات للمستفيدين كطباعة رخص المحلات التجارية وتجديدها، وطباعة رخص البناء والترميم والتسوير، إضافة إلى خدمات الطرق والإنارة والقرارات المساحية وكذلك جهاز لتقييم الخدمات المقدمة لهم .

وأضاف “العايد” أن مركز الضيف يتيح ايضاً للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن أي طلب أو حجز موعد لمقابلة مسؤولي البلدية لتذليل كافة العقبات وضمان إنجاز الخدمات البلدية بجهد أقل وجودة عالية وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لإنجاز معاملات المراجعين .

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