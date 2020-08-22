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وزير البلديات يطلع على المشاريع البلدية والتنموية بمنطقة عسير

وزير البلديات يطلع على المشاريع البلدية والتنموية بمنطقة عسير
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المناطق -عسير

اطلع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل على عددٍ من المشاريع البلدية الإستراتيجية والتنموية بمنطقة عسير.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للمنطقة ، وقف خلالها على سير العمل في كافة المشاريع التي تنفذها الأمانة في مدينة أبها، وكذلك المشاريع التي تنفذها بلديات منطقة عسير في مختلف مراكز ومحافظات المنطقة.
واستمع معالي الوزير في مستهل جولته إلى شرح من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عن مكونات مشروع وادي “لعصان” الذي يخترق حيي الموظفين والبديع بأبها، ويضم مشروعات لتطوير وتحسين المشهد الحضري، وتوفير خدمات تنزه للأهالي وزوار المنطقة على ضفاف الوادي منها ممشى وملاعب متنوعة لمختلف الأعمال ومسطحات خضراء ومصلى ودورات مياه ومواقع أخرى للاستثمار ، ثم توجه معالي الوزير إلى طريق الأمير سلطان وسط مدينة أبها الذي يعتبر من المشروعات الحيوية التي تعمل على إنجازها أمانة منطقة عسير ، وتطوير محيط الطريق وتزيينه بالمسطحات الخضراء.
بعد ذلك، تفقد الوزير الحقيل مشروع حديقة ومركز الشباب في مشروع “سما أبها” الشرقي، حيث يشتمل على مسطحات خضراء وجلسات عائلية علاوةً على المرافق العامة، ويعتبر من المشروعات الكبرى في أبها المؤهلة للاستثمار لتوفير مواقع سياحية تتوفر فيها جميع الخدمات مع الحفاظ على الطابع البيئي للمنطقة.
وواصل معالي الأستاذ الحقيل جولاته التفقدية في اليوم الثاني لزيارة منطقة عسير، حيث قام معاليه بزيارة لمقر أمانة المنطقة، التقى خلالها أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وقيادات الأمانة ورؤساء البلديات التابعة لها، وتناول اللقاء الخطط التنموية بالمنطقة لتحقيق آمال وتطلعات أهالي منطقة عسير، كما التقى معاليه في مركز رجال الأعمال عددا من المستثمرين وسيدات الأعمال، ثم قام معالي الوزير بتدشين الشعار الجديد لأمانة المنطقة.
عقب ذلك، اطلع معاليه على مشروع تحسين المشهد الحضري (طريق أبها الخميس)، ثم التقى بأعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير، حيث تمت مناقشة احتياجات المنطقة من المشاريع والخدمات البلدية والترفيهية، كما استعرض أهم العوائق والتحديات التي تواجه القطاع البلدي بالمنطقة، مشددًا على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين للتنمية وتحسين الخدمات البلدية الأساسية.

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