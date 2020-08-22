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3 انتصارات وتعادلان في ختام الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

3 انتصارات وتعادلان في ختام الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
http://almnatiq.net/?p=896138
المناطق - الرياض

اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مباريات ، حيث فاز فريق النجوم على مضيفه النهضة بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيد النجوم إلى 29 نقطة بالمركز الثامن عشر، وبقي فريق النهضة عند رصيده السابق بـ 51 نقطة بالمركز السادس.
وتعادل فريق الكوكب مع ضيفه الثقبة بنتيجة 1-1، ليرفع الكوكب رصيده عند 35 نقطة بالمركز الرابع عشر، بينما رفع الثقبة رصيده إلى 47 نقطة بالمركز السابع، فيما فاز فريق الباطن على ضيفه فريق حطين بنتيجة 1-0، ليرفع الباطن رصيده إلى 63 نقطة “بالمركز الأول”، بينما تجمد رصيد حطين عند 29 نقطة بالمركز السابع عشر.
وفاز فريق الجبلين على ضيفه فريق المجزل بنتيجة 4-0، ليصبح رصيد الجبلين 45 نقطة بالمركز التاسع، فيما بقي رصيد المجزل عند 29 نقطة بالمركز التاسع عشر، وفي آخر مباريات الجولة تعادل أحد مع ضيفه البكيرية بنتيجة 1-1، ليصبح رصيدهما 55 نقطة بالمركزين الرابع والخامس.
وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس بإقامة 5 مباريات ، شهدت تعادل القادسية مع ضيفه نجران 1-1، وفوز الشعلة على الجيل 2-1، وتغلب التقدم على جدة 0-1 ، وتعادل الطائي مع ضيفه الخليج بنتيجة 3-3، وانتصار الأنصار على ضيفه العين بهدفين لهدف.

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