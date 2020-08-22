اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مباريات ، حيث فاز فريق النجوم على مضيفه النهضة بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيد النجوم إلى 29 نقطة بالمركز الثامن عشر، وبقي فريق النهضة عند رصيده السابق بـ 51 نقطة بالمركز السادس.
وتعادل فريق الكوكب مع ضيفه الثقبة بنتيجة 1-1، ليرفع الكوكب رصيده عند 35 نقطة بالمركز الرابع عشر، بينما رفع الثقبة رصيده إلى 47 نقطة بالمركز السابع، فيما فاز فريق الباطن على ضيفه فريق حطين بنتيجة 1-0، ليرفع الباطن رصيده إلى 63 نقطة “بالمركز الأول”، بينما تجمد رصيد حطين عند 29 نقطة بالمركز السابع عشر.
وفاز فريق الجبلين على ضيفه فريق المجزل بنتيجة 4-0، ليصبح رصيد الجبلين 45 نقطة بالمركز التاسع، فيما بقي رصيد المجزل عند 29 نقطة بالمركز التاسع عشر، وفي آخر مباريات الجولة تعادل أحد مع ضيفه البكيرية بنتيجة 1-1، ليصبح رصيدهما 55 نقطة بالمركزين الرابع والخامس.
وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس بإقامة 5 مباريات ، شهدت تعادل القادسية مع ضيفه نجران 1-1، وفوز الشعلة على الجيل 2-1، وتغلب التقدم على جدة 0-1 ، وتعادل الطائي مع ضيفه الخليج بنتيجة 3-3، وانتصار الأنصار على ضيفه العين بهدفين لهدف.
3 انتصارات وتعادلان في ختام الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
اختتمت اليوم منافسات الجولة الـ 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 مباريات ، حيث فاز فريق النجوم على مضيفه النهضة بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيد النجوم إلى 29 نقطة بالمركز الثامن عشر، وبقي فريق النهضة عند رصيده السابق بـ 51 نقطة بالمركز السادس.
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