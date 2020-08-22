مسؤول إسرائيلي يكشف عن فتح سفارة بالعراق لينضم لاتفاقيات التطبيع

المناطق - الرياض

كشف المتحدث العربي باسم الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، إن “اتفاقية التطبيع الموقعة بين إسرائيل والإمارات هدفها فقط السلام”، مشيراً إلى “فتح سفارة افتراضية لبلاده في العراق الذي يعاني من التدخلات الخارجية”.

ووفقا لشبكة “روداو” العراقية الكردية، أوضح أن “اتفاق السلام بين الإمارات واسرائيل هي نقطة تحول في منطقة الشرق الأوسط”، معربا عن أمله بانضمام العراق إلى الدول العربية الأخرى التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل.

وأكد المتحدث العربي باسم الخارجية الإسرائيلية، أن بلاده “فتحت سفارة افتراضية في العراق تمثل الشعب العراقي”، لافتا إلى أن العراق يستحق أن ينعم بالاستقرار، فهو يعاني من التدخلات الخارجية ولا سيما من قبل “الميليشيات وإيران”.