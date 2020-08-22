احدث الأخبار

بومبيو يزور إسرائيل والإمارات هذا الأسبوع لبحث قضايا السلام
أبرز المواد
 مسؤول إسرائيلي يكشف عن فتح سفارة بالعراق لينضم لاتفاقيات التطبيع
أبرز المواد
 3 انتصارات وتعادلان في ختام الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بالسطو على متجر للاتصالات
أبرز المواد
 التحالف تعترض وتدمر طائرة بدون طيار “مفخخة” وعدد (1) صاروخ بالستي على جازان
أبرز المواد
 وزير الشؤون البلدية والقروية يدشن شعار أمانة عسير الجديد
أبرز المواد
 وزير البلديات يطلع على المشاريع البلدية والتنموية بمنطقة عسير
أبرز المواد
 على مساحة تجاوزت (17 ألف) متر مربع “بلدية الدلم” تنتقل إلى مقرها الجديد
منطقة الرياض
 نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه الــ 6 بتبوك
الرياضة
 مدير تعليم تبوك يعتمد تشكيل أعضاء مجلس التميز
منطقة تبوك
 مدني أحد رفيدة يباشر حالة لإحتجاز أربعة أشخاص في جبال الحبلة أحدهم مصاب بأمراض مزمنة وطيران الأمن يتمكن من إنتشالهم
منطقة عسير
 المالية تعلن إقفال طرح شهر أغسطس 2020م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
أبرز المواد
بومبيو يزور إسرائيل والإمارات هذا الأسبوع لبحث قضايا السلام

بومبيو يزور إسرائيل والإمارات هذا الأسبوع لبحث قضايا السلام

أبرز المواد
مسؤول إسرائيلي يكشف عن فتح سفارة بالعراق لينضم لاتفاقيات التطبيع

مسؤول إسرائيلي يكشف عن فتح سفارة بالعراق لينضم لاتفاقيات التطبيع

أبرز المواد
3 انتصارات وتعادلان في ختام الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

3 انتصارات وتعادلان في ختام الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بالسطو على متجر للاتصالات

شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بالسطو على متجر للاتصالات

أبرز المواد

بومبيو يزور إسرائيل والإمارات هذا الأسبوع لبحث قضايا السلام

بومبيو يزور إسرائيل والإمارات هذا الأسبوع لبحث قضايا السلام
http://almnatiq.net/?p=896150
المناطق - وكالات

قال مصدر مطلع لوكالة «رويترز» إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيزور إسرائيل يوم الاثنين ثم يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء لبحث اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.
وتابع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو جنسيته، أن جدول أعمال زيارة بومبيو يتضمن أيضا بحث التحديات الأمنية التي تمثلها إيران والصين في المنطقة.

روابط ذات صلة

مسؤول إسرائيلي يكشف عن فتح سفارة بالعراق لينضم لاتفاقيات التطبيع

مسؤول إسرائيلي يكشف عن فتح سفارة بالعراق لينضم لاتفاقيات التطبيع
3 انتصارات وتعادلان في ختام الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

3 انتصارات وتعادلان في ختام الجولة 32 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بالسطو على متجر للاتصالات

شرطة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بالسطو على متجر للاتصالات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*