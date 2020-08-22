بومبيو يزور إسرائيل والإمارات هذا الأسبوع لبحث قضايا السلام

المناطق - وكالات

قال مصدر مطلع لوكالة «رويترز» إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيزور إسرائيل يوم الاثنين ثم يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء لبحث اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتابع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو جنسيته، أن جدول أعمال زيارة بومبيو يتضمن أيضا بحث التحديات الأمنية التي تمثلها إيران والصين في المنطقة.