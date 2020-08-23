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في مبادرة نشامى عسير : شباب ظهران الجنوب يعيدون تأهيل قرية الحوزة الأثرية

في مبادرة نشامى عسير : شباب ظهران الجنوب يعيدون تأهيل قرية الحوزة الأثرية
http://almnatiq.net/?p=896156
المناطق - عسير

تعاونت جهات حكومية بمحافظة ظهران الجنوب مع عدد من شباب المحافظة لإعادة ترميم وتأهيل مباني قرية الحوزة الأثرية، تضمنت مبانٍ قديمة للإمارة، والشرطة، والمالية، ومركز جمركي قاربت سنوات بنائها 100عام تحولت خلالها لمقارٍ أخرى في العقدين الماضيين.
جاء ذلك ضمن أعمال مشروع نشامى الحي الذي انطلقت أعماله ضمن مبادرة نشامى عسير.
ويسعى فريق” نشامى الحي” لتحويل المستشفى القديم ليصبح متحفًا صحيًا تفعيلًا لحملة “نعود بحذر” بشكل جديد ، فيما ساهم المشروع في وضع خارطة طريق لإعادة استثمار وإحياء المواقع القديمة في المحافظة، سعيًا في تحقيق جملة من الفرص التي تستثمر الأرض والإنسان و المقومات الإقتصادية.

وعملت لجنة التنمية الاجتماعية في محافظة ظهران الجنوب على جمع الفرق الشبابية لتحقيق الفرص المتاحة على أرض الواقع بدعم من رجال الأعمال في المحافظة، حيث تم تنفيذ مجلس “كبارنا” لمنح كبار السن فرصة الحديث عن ذكرياتهم المتعلقة بالقرية وماضيها الزاخر منذ عهد الدولة السعودية الأولى، إضافة إلى تجهيز إطلالة على مزارع القرية ضمن فرصة “أجمل طلة” .

ونفذت اللجنة بالمحافظة “ممر السعادة” الذي اخترق جميع طرق القرية في تشكيل بانورامي مع جملة من الفعاليات على جنبات الممر يتصدرها القط العسيري وألعاب الأطفال عابرًا من جوار الشامخات والإطلالة، مع عرض عدد من المنتجات الزراعية في سوق القرية القديم بعد إعادة تأهيله ليكون وجهة سياحية لزوار المحافظة.

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