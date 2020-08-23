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ميليشيا الحوثي تختطف 13 مدنياً في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء

ميليشيا الحوثي تختطف 13 مدنياً في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء

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ميليشيا الحوثي تختطف 13 مدنياً في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء

ميليشيا الحوثي تختطف 13 مدنياً في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء
http://almnatiq.net/?p=896160
المناطق - الرياض

اختطفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم 13 من أهالي قرية شرياف بمديرية القريشية التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.
وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن ميليشيا الحوثي الإرهابية كثفت خلال الأشهر الأخيرة من جرائمها وانتهاكاتها الانقلابية بحق أبناء قرية شرياف والقرى المجاورة لها من خلال عمليات الاقتحام للقرى والمنازل، واختطاف واستهداف المدنيين وقصف منازلهم بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، متسببة بسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء.

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