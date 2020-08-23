منظمة التعاون الإسلامي: استخدام الحوثي للمدنيين دروعا بشرية يؤكد تعمدها الإرهاب

المناطق - الرياض

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، وإطلاق صاروخ باليستي استهدف مدينة جازان، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض الطائرة المفخخة والصاروخ الباليستي.

واستنكر معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أن استخدام الأعيان المدنية والمدنيين دروعا بشرية لمكان إطلاق الصاروخ يؤكد إمعان ميلشيا الحوثي ومن يدعمها ويمدها بالمال والسلاح وتعمدها ارتكاب الأعمال الإرهابية .

وجدد معالي الأمين العام دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود قوات تحالف دعم الشرعية، ووقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين عليها .