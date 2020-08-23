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الأرصاد:سحب رعدية ممطرة على المرتفعات ورياح تشطة على 6 مناطق

الأرصاد:سحب رعدية ممطرة على المرتفعات ورياح تشطة على 6 مناطق

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الأرصاد:سحب رعدية ممطرة على المرتفعات ورياح تشطة على 6 مناطق

الأرصاد:سحب رعدية ممطرة على المرتفعات ورياح تشطة على 6 مناطق
http://almnatiq.net/?p=896193
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ) ، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الشرقية، القصيم ، الرياض، نجران ، مكة المكرمة ،جازان).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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