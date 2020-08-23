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“الصحة العالمية” تحدد عمر الأطفال الواجب عليهم ارتداء الكمامة..

http://almnatiq.net/?p=896195
المناطق - الرياض

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن السن التي يجب على الأطفال فيها ارتداء الكمامة مثل البالغين، مشيرةً إلى أن الكمامة ستكون ضرورية للأطفال الذين يتخطى أعمارهم الـ 12 عاماً.

وقالت المنظمة في بيان مشترك مع منظمة “يونيسيف”، إنه ينبغي للأطفال ما بين سن السادسة والحادية عشرة وضع الكمامة حسب منهجية قائمة على مواجهة المخاطر.

وأوضحت أن وضع الكمامات للأطفال في هذه السن يعتمد على عدة عوامل، في مقدمتها شدة انتقال العدوى بالمنطقة، وقدرة الطفل على استخدام الكمامة، وسهولة الحصول على الكمامات.

ونصحت المنظمة بعدم وضع الأطفال الذين يبلغ أعمارهم خمسة أعوام وما دون ذلك، كمامات الوجه حفاظاً على سلامتهم.

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