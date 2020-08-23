وزير التعليم في رسالة لمنسوبيه:نحن أكثر استعداداً وتفاؤلاً على تجاوز التحديات

المناطق - الرياض

وجه وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ رسالة للمعلمين والمعلمات ومنسوبي التعليم في الجامعات والمعاهد ، رحب خلالها بعودتهم جميعا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقالت في رسالته التي نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر”: زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني؛ يسرني أن أرحب بعودتكم جميعاً مع بداية عام دراسي جديد؛ لنواصل العمل بروح الفريق الواحد، ونحن أكثر استعداداً وتفاؤلاً على تجاوز التحديات، لنكتب معاً قصة نجاح جديدة.