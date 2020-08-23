شاهد كيف خسر المواطن “جاسم البريمان” 60 كيلوغراما من وزنه

روى جاسم البريمان، وهو بدين سعودي بات معروفا على نطاق واسع في المملكة بعد أن خسر 60 كيلوغراما من وزنه، تفاصيل عن الخطوات التي قام بها في الأشهر العشرة الماضية وانتهت بوزنه المفاجئ الحالي.

وكان وزن البريمان قد وصل قبل البدء بخطة النحافة، إلى 153 كيلو غراما، قبل أن يستقر وزنه حاليا على 73 كيلو غراما، مستعينا بعملية تكميم معدة “قص جزء كبير من المعدة” بجانب اتباع نمط غذائي خاص مع المواظبة على ممارسة الرياضة.

وظهر البريمان عبر قناة ”الإخبارية“، ليروي تجربته التي شدت كثيرا من السعوديين بعدما شاهدوه بدينا يستعين بعكاز في المشي، قبل أن يظهر في صالة رياضة بوزنه المثالي الجديد، يمارس التمارين بكل سهولة.

ويقول البريمان، إنه اعتمد على نظام غذائي كان الماء والسوائل جزئين رئيسيين فيه، بجانب ممارسة رياضة عادية بشكل دوري، ليصل في نهاية الأمر إلى وزنه الحالي.

وعندما أجرى البريمان، عملية التكميم، كان وزنه 133 كيلوغراما، ليبدأ بخطته في النحافة التي انتهت بخسارة 60 كيلو غراما.

ورغم مخاطرها، أصبحت عمليات التكميم إحدى حلول مشاكل السمنة التي باتت ظاهرة عالمية سببها نمط الحياة الحديث الذي يقوم على بذل مجهود بدني أقل مقابل تناول غذاء غير صحي.

IMG_9380